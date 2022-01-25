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ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI - Son Dakika

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

25.01.2022 08:15

ÇORUM'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 14 yolcu ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI
ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI
ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

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Deniz Duru, Ankara, Alaca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI - Son Dakika
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