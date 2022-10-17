Çorum gündem haberleri | Çorum'da evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çorum gündem haberleri | Çorum'da evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı

17.10.2022 13:48
Çorum gündem haberleri | Çorum'da evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Çorum gündem haberi | ??????? Çorum'un Kargı ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

??????? Çorum'un Kargı ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kargı Emniyet Amirliği, ilçe merkezinde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine, Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle söz konusu eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bahçede ekili çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahçeden toplanan yaklaşık 4 çuval kenevire el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Osmancık, Kenevir, Kargı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum gündem haberleri | Çorum'da evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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