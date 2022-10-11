Çorum haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

11.10.2022 16:59
Çorum haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Çorum haberi... Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ferhat Şahiner idaresindeki 51 HU 131 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Osmancık Sanayi Kavşağı'nda Dursun Uysal'ın kullandığı 19 HP 215 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hatice Uysal, Yusuf Uysal ve diğer araçta bulunan Şahin Şahiner yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Uysal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Osmancık, Çorum, HP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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