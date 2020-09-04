Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (3) - Son Dakika

ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Çorum Valiliği, Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan ve havadan ve karadan müdahale edilen yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 25-30 hektarlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için gece boyu çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden yangın, rüzgarın da etkisi ile Sinop ili bölgesine doğru büyüyerek, devam etmiş ve şu ana kadar yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır. Genel olarak Çorum ili sorumluluk sahasında yangının başlaması ile beraber yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan yanmış, sorumluluk bölgemizde halihazırda yanan bir saha bulunmamakta ve soğutma çalışmalarına devam edilmekte olup, yangın Sinop ili sorumluluk bölgesinde devam etmektedir. Halen bölgede takviye ekiplerle birlikte 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 23 arazöz, 16 iş makinesi-araç ile toplam 82 kişi ile söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."