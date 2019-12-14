"Haftanın 7 günü görüşüyoruz. Eskisinden daha iyiyiz. Evlilik konusunu Ceyda'ya sorun, ben bilemiyorum. Ama sanki eskisinden daha fazla birbirimize bağlandık. Onu çok seviyorum. Belki evlilik olmadan da birlikte yaşayabiliriz."
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14.12.2019 14:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu? - Son Dakika