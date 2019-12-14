Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu?

"Haftanın 7 günü görüşüyoruz. Eskisinden daha iyiyiz. Evlilik konusunu Ceyda'ya sorun, ben bilemiyorum. Ama sanki eskisinden daha fazla birbirimize bağlandık. Onu çok seviyorum. Belki evlilik olmadan da birlikte yaşayabiliriz."