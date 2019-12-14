Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu? - Son Dakika Magazin

Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu?

6 saat önce

"Haftanın 7 günü görüşüyoruz.

Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu?, System.String[]

"Haftanın 7 günü görüşüyoruz. Eskisinden daha iyiyiz. Evlilik konusunu Ceyda'ya sorun, ben bilemiyorum. Ama sanki eskisinden daha fazla birbirimize bağlandık. Onu çok seviyorum. Belki evlilik olmadan da birlikte yaşayabiliriz."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:47 
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