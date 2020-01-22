Crystal Palace 0-2 Southampton (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Crystal Palace 0-2 Southampton (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Crystal Palace 0-2 Southampton (Maç Özeti)

1 saat önce

İngiltere Premier Lig 24. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Southampton karşı karşıya geldi.

Crystal Palace 0-2 Southampton (Maç Özeti), System.String[]

İngiltere Premier Lig 24. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Southampton karşı karşıya geldi.


Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Southampton oldu.


Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond ile 48. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.


Temsilcimiz Cenk Tosun ise ilk 11'de başladığı maçta 69 dakikada sahada kaldı ve yerini Connor Wickham'a bıraktı.


Alınan bu sonucun ardından Crystal Palace 30 puanla 10. sırada kaldı. Southampton ise 31 puanla 9. sıraya yükseldi.


Crystal Palace, Southampton, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02 
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