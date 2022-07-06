Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

06.07.2022 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda toplam 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda toplam 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Erdoğan, paylaşımında ayrıca altın madalya kazanan milli sporcuların isimlerine ve fotoğraflarına yer verdi.

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Kaynak: DHA

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