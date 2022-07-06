Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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