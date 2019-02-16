Cumhurbaşkanı Erdoğan: Edirne Bir CHP Klasiği Olan, Çöp, Çukur, Çamur Zilletinden İnşallah 31...
1 saat önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Edirne Mitingine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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