Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

13.08.2022 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kadeş Barış Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, daha sonra il başkanlığına geçti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

YORUMLAR
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Çorum gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) Çorum gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: 'Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: 'Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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