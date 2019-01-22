Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Kaplan İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
1 saat önce
1961-1980 Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.
1961-1980 Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Mehmet Kadri
Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.
Kaplan için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katıldı. Kaplan'ın cenazesi tören takımı tarafından getirildi. Törende, Kaplan'ın öz geçmişi okundu ve daha sonra Kaplan için Fatiha okundu. Kaplan'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki
Camii'nde kılınacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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