Çydd, 9 Şubat'ta Almanya'da 'Blanc & Noir'li Yardım Konseri Düzenliyor

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg, geliri üniversite öğrencilerine ve okul öncesi çocukların yararına kullanılmak üzere 9 Şubat Cumartesi saat 19.00'da Stuttgart Liederhalle Mozartsaal'de başlayacak konser düzenliyor.

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg, geliri üniversite öğrencilerine ve okul öncesi çocukların yararına kullanılmak üzere 9 Şubat Cumartesi saat 19.00'da Stuttgart Liederhalle Mozartsaal'de başlayacak konser düzenliyor. Konserde 'Blanc & Noir' ikilisi, dört el piyano resitali ile davetlilere müzik ziyafeti çekecek. 'Blanc et Noir' ismiyle uluslararası bir çok müzik festivallerinde yer alan ve dünya sahnelerinde Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı yorumlarıyla seslendiren Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, 'Hands - Eller' adlı yeni albümlerini de bu konserde müzikseverlere tanıtacak. İkili, konserde Fazil Say, Aşık Veysel, Zülfü Livaneli ve Zeki Müren'in yanı sıra Moszkowski, Schubert, Rachmaninoff ve Piazzolla gibi bestecilerin eserlerini de seslendirecek.



EL OLMAYALIM, EL ELE OLALIM



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden Württemberg Başkanı Ahmet Gül "Konu yardımlaşmak ve destek olmaksa el olmayalım, el ele olalım" dedi. Gül, konserden sağlanacak gelirin tümünün, üniversite öğrencileri ve okul öncesi çocuklar için hayata geçirilen projelerde kullanmak üzere bağış havuzuna aktarılacağını söyledi.

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