Son Dakika Haberleri: D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa çıkardı
Son Dakika Güncel D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa çıkardı

D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa çıkardı

6 saat önce

Yurt içinde ve yurt dışında spora ve sporcuya yaptığı katkılar ile sürekli gündemde olan Orka Holding'in global markası D'S Damat, dünyanın en önemli liglerinden biri olan La Liga'nın takımlarından Deportivo Alaves ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde hazırlanan kapsül koleksiyonu...

D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa çıkardı, System.String[]

Yurt içinde ve yurt dışında spora ve sporcuya yaptığı katkılar ile sürekli gündemde olan Orka Holding'in global markası D'S Damat, dünyanın en önemli liglerinden biri olan La Liga'nın takımlarından Deportivo Alaves ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde hazırlanan kapsül koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sundu.


Yalnızca İspanya mağazalarında satışa çıkan koleksiyon hem taraftarlardan hem de basından büyük ilgi gördü. Dünyanın önde gelen erkek dergilerinden Esquire ve Mens Health'in yanı sıra İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi Mundo Deportivo da kapsül koleksiyonu duyurdu.


Takım kaptanı Fernando Pachecho'nun yanında Victor Laguardia, Lisandro Magallan, Adrian Marin Navarro ve Lucas Perez'in de katıldığı çekimler ile sunulan kıyafetler sezon boyunca Deportivo Alaves oyuncuları tarafından da kullanılacak.


Sporun ve sporcunun en büyük destekçisi


Deportivo Alaves'in yanı sıra birçok spor kulübünü de destekleyen Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; "Dünya çapında sporu ve sporcuyu destekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sezon başında yeniden masaya oturduğumuz Deportivo Alaves ile iki senelik yeni bir sözleşme imzaladık ve şimdi de sınırlı sayıda kapsül koleksiyonumuzu sunduk. Koleksiyonun gördüğü ilgiden dolayı gururluyuz" dedi. - İSTANBUL

Deportivo Alaves, Orka Holding, La Liga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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