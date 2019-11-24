D100 karayolunda kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Sakarya D100 karayolu Erenler ilçesi mevkisinde ışıklarda kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, D100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa mevkisinde bulunan trafik ışıkları Akyazı- Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında durmakta olan 34 UU 577 plakalı otomobile aynı istikametten gelen 59 AV 755 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte jandarma ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA