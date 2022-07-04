Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza - Son Dakika
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Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza

04.07.2022 15:34
Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde kaçak avcılar tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi alması üzerine Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladıkları 3 dağ keçisini araçlarına yükleyen şahıslar Çelikhan istikametine ilerlerken ekipleri fark etti. Şahıslar araçtaki etleri araziye attı. Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç bulunan H.A ve M.B.'ye kaçak avladıkları 3 dağ keçisi için cezai işlem uygulandı.

Vurulan her bir dağ keçisi için 250 bin TL tazminat olmak üzere 750 bin TL tazminat, ayrıca kişi başı 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 758 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza - Son Dakika
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