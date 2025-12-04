Aksaray'da Paşacık MAhallesi 1652 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Mahsun Tan (29), eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada, kayınpederi Mevlüt A. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tan, ağır yaralandı. Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tan, göğsüne saplanan bıçakla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede göğsündeki 12 santimlik bıçak çıkarılan Tan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Diğer yandan Mevlüt A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika
