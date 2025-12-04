Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı
04.12.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı
Haber Videosu

Aksaray'da kayınpeder Mevlüt A., tartıştığı damadı Mahsun Tan'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Aksaray'da Paşacık MAhallesi 1652 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Mahsun Tan (29), eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada, kayınpederi Mevlüt A. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Damadını kalbinden bıçakladı! Göğsünde bıçakla hastaneye kaldırıldı

DAMADINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kavgada Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tan, ağır yaralandı. Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Damadını kalbinden bıçakladı! Göğsünde bıçakla hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Tan, göğsüne saplanan bıçakla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede göğsündeki 12 santimlik bıçak çıkarılan Tan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Damadını kalbinden bıçakladı! Göğsünde bıçakla hastaneye kaldırıldı

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Diğer yandan Mevlüt A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Üründül, derbide ’’Çok ayıp etti’’ diyerek o isme yüklendi Ömer Üründül, derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek o isme yüklendi
Arda Güler hakkında maç öncesi ortalığı karıştıran ifadeler Arda Güler hakkında maç öncesi ortalığı karıştıran ifadeler
1.5 yıllık imza attı İşte İlhan Palut’un koltuğuna oturan isim 1.5 yıllık imza attı! İşte İlhan Palut'un koltuğuna oturan isim
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı Gerçek çok farklı çıktı Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı
Tavandan indi, marketi talan etti Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
Doğa yürüyüşünde tarihi keşif Lahiti oluk diye kullanmışlar Doğa yürüyüşünde tarihi keşif! Lahiti oluk diye kullanmışlar
Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun’dan ilk açıklama Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun'dan ilk açıklama
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti

13:51
Türkiye 2025’te en çok neyi aradı Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
13:50
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor Danla Bilic sessizliğini bozdu
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu
13:50
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı Polis apar topar gözaltına aldı
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
13:26
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:15
Fenerbahçe’nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
12:50
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor Başsavcılık harekete geçti
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
12:36
11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
12:21
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
12:04
’’Ege’yi füzelerle kapatacağız’’ diyen Yunanistan’a MSB’den yanıt: Bertaraf ederiz
''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz
11:48
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
11:23
Sancaktepe’de yürek sızlatan görüntü Zabıtalara ’’Yeter’’ diye yalvardı
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara ''Yeter'' diye yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 14:13:34. #7.11#
SON DAKİKA: Damadına Bıçak Çeken Kayınpeder Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.