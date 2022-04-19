Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü

19.04.2022 18:03

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları provoke eden Paludan, provokasyonlarını Danimarka'ya taşıdı.

Tarnby kentinde Müslümanların yoğun yaşadığı Sneserevej Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini hakkıyla koruyabildiğini göstermek için eylemi yaptığını belirtti.

Polis şeridinin çevrildiği alanda Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ı yaklaşık 30 polis korurken, Danimarka İstihbarat Teşkilatı'ndan (PET) 7 sivil polis de yakın koruma sağladı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunuyor. 2021 ramazanında Danimarka'da 30 gün Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Paludan, Müslüman mahaller ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve göstericilerden de 14 kişi yaralanırken, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edilmişti.

Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü
Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü
Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü
Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki Açıklaması Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki Açıklaması DARÜSSELAM - Tanzanya'da 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması' düzenlendi (2) DARÜSSELAM - Tanzanya'da 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması' düzenlendi (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:41:30. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement