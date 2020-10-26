Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık
26.10.2020 10:14
Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılmasıyla "Enes'de reddedilmişlik sendromu var, bana aşık o" dedi.
Yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran fenomen Danla Bilic, sohbet ettiği muhabirin "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.
"ENES'İ YILLARDIR REDDİYORUM"
Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" dedi.
Danla Bilic'in bu sözlerinin ardından tüm gözler Enes Batur'a çevrildi ancak fenomenden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika Aydınlı usta, 1 aylık çalışmayla Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti