Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık

Yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran fenomen Danla Bilic, sohbet ettiği muhabirin "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

"ENES'İ YILLARDIR REDDİYORUM"

Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" dedi.

Danla Bilic'in bu sözlerinin ardından tüm gözler Enes Batur'a çevrildi ancak fenomenden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.