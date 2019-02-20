Darıca'da Anne Adayları Mezun Oldu

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen gebe eğitim okulunda eğitim gören 26 anne adayı mezun oldu.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen gebe eğitim okulunda eğitim gören 26 anne adayı mezun oldu.



Anne adaylarının eğitime katılan eşleri de doğum öncesi ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirildi.



Ebe Nevin Azak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gebelikte yaşanan sıkıntıların eşler arasında paylaşılması halinde yaşanacak sorunların daha kolay aşılabileceğine işaret ederek, doğum süreci ve sonrasının eşler için önemli olduğunu söyledi.



Bebek bakımı, altının değiştirilmesi, temizliğinin yapılması, hijyeninin sağlanmasının sadece annelerin görevi olmadığını vurgulayan Azak, "Bu sorumlulukları anne ile babanın da taşıması gerekir. Böylece babalar hem annelere yardım edecekler hem de bundan sonraki süreçte yeni bireyin sıkıntılı ve mutlu anlarını eşleriyle birlikte yaşayacaklardır." diye konuştu.

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