Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Karaman

Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı

Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
04.02.2026 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar, 15 yıl önce kayıplara karışmıştı. Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Kadir Sarıkavak'ın çiftliğinde yapılan aramalarda beton altına gömülü 23 adet kemik bulundu.

Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 2011'in Ocak ayında ortadan kayboldu. Anne Ayşe Atlar, o dönem kayıp başvurusunda bulundu ancak Mevlüt Ozan'ın izine rastlanmadı. 2023'te soruşturma dosyasını tekrar açan savcılık, Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiğini, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darbettiğini tespit etti.

KADİR SARIKAVAK CESEDİN YOK MU ETTİ?

Bu bilgiler üzerine geçtiğimiz yıl şubat ayında gözaltına alınan Kadir Sarıkavak tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede her ne kadar Mevlüt Ozan Atlar'ın cesedine ulaşılamamış olsa da Sarıkavak tarafından öldürülüp cesedinin yok edilmiş olabileceği değerlendirildi.

Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Mevlüt Ozan Atlar

AHIRDAN KEMİK FIŞKIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre savcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Kadir Sarıkavak'ın sahibi olduğu Yeşildere mevkiinde bulunan çiftlikte detaylı araştırma yapıldı. Ahırın beton kısmında yapılan kazıda betonun altında 23 adet kemik ve halı parçası bulundu.

Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı

BAŞKALARI DA KATLEDİLMİŞ

Kemiklerden ikisinde birbirleriyle uyumlu erkeğe ait DNA profiline rastlandı. Ancak Mevlüt Ozan'ın ailesinden alınan DNA örnekleri ile kemik üzerindeki izler eşleşmedi. Kemikler üzerinde Adli Tıp Kurumu'nun çalışmaları devam ediyor.

İddianamede, Atlar'ın yine 2011 yılından beri kayıp olan Bekir Özkay ve Nermin Erkara'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheli olan Mustafa M. ve Bünyamin M.'ye ait çiftlikte, sonrasında ise Sarıkavak'a ait çiftlikte çalıştığı, Bekir Özkay ve Nermin Erkara ile ilgili konuşmalar duymuş olabileceği ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine yer verildi. Çiftlik evinde bulunan kemiklerin Bekir Özkay'a ait olup olmadığı araştırılacak.

Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Kadir Sarıkavak

İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kadir Sarıkavak'ın telefonunda yapılan incelemelerde ise sık sık kanun maddelerini araştırıp okuduğu, bunlarla ilgili ekran görüntüsü alıp bu tür videoları telefonuna indirdiği ortaya çıktı. 'Şüpheden sanık yararlanır' maddesini araştırdığı, bir şahsın eşini öldürdüğü ve tutuklandığı ancak cesedin bulunmaması nedeniyle beraat ettiğine yönelik içeriğin yer aldığı bir videoyu telefonuna indirdiğini tespit edildi.

"OKUMAK İÇİN İNDİRDİM" SAVUNMASI

Ayrıca 'İfade verirken nelere dikkat etmelisiniz' şeklinde video içeriklerine rastlandı. Kadir Sarıkavak ifadesinde, bu tür videoların hoşuna gittiğini, okumak için indirdiğini söylediği belirtildi.

3. Sayfa, Karaman, Cinayet, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Karaman Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    şimdi olene dek kalsinda icerde bol bol okur kanun maddelerini 86 2 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Kanka 10 sene sonra çıkar kimleri kimleri salmadılar ki 66 4
    kenan sar kenan sar:
    4 sene sonra af çıkar korkma. apo yu çıkarmak isteyenler bunu mu tutar içeride 44 6
  • Apple User Apple User:
    Tipinde miymanat yok 82 1 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    Abdullah Aksoy olayına benziyor 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:34:59. #7.11#
SON DAKİKA: Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.