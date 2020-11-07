Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili - Son Dakika

Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili

07.11.2020 07:32
Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili, System.String[]

Demet Akalın ve Esra Balamir önce baş başa öğle yemeği yedi, ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Demet Akalın ve Esra Balamir önce baş başa öğle yemeği yedi, ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Giyim tarzı ve marka tutkusuyla adından sıkça söz ettiren Akalın bu kez, dünyaca ünlü yıldız Beyonce'nin Adidas'la işbirliği yaparak hazırladığı "Ivy Park" adlı koleksiyondan seçtiği parçalarla objektife yansıdı. Şarkıcının üzerindeki ceketin fiyatı 1800 lira. Pantolonu 920, çantası 830, ayakkabısı ise 1550 liraya satılıyor.

Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili

Demet Akalın, Esra Balamir, Beyonce, Adidas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal kimdir?         
07:29
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın         
00:09
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi         
23:44
Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın         
22:55
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 07:36:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Akalın'dan 5 bin liraya Beyonce stili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei