Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturdu. 1,5 yıllık evliliğin ardından sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan çiftin ayrılma nedeni ise Cenk Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi eski kraliçenin ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı. Boşandıktan sonra "Severek ve üzülerek boşandık" diyen Şener'in yeni açıklamaları ise kafaları karıştırdı.
Posta'ya röportaj veren Şener, "Cenk Küpeli'ye hala aşık mısınız?" sorusuna "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor. Evliliğimiz zaten çocuk nedeniyle tıkandığı için ayrıldık. Bu konuda ikimiz de kendimizce haklıyız. Cenk dört dörtlük bir insan. Kalbi temiz, merhametli. Benden hiç vazgeçmedi. Yeniden ilişki konusunda istekli. Evlilik şart değil. Allah yolumuzu bir çizdiyse, devam ederiz" yanıtını verdi.
Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Demet Şener, "Cenk'le görüşüyoruz ama tekrar evlenmek gibi bir planımız yok. Belki tekrar bir araya gelebiliriz ama şu an o bile söz konusu değil" açıklamalarında bulunarak kafaları karıştırmıştı.Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı
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