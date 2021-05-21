Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! - Son Dakika

Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!

21.05.2021 11:37
Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!, System.String[]

2019 yılında dünyaevine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, geçtiğimiz ocak ayında tek celsede boşanarak herkesi şaşırtmıştı. Boşanmalarına karşın görüşmeye devam eden çiftten Şener, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Cenk Küpeli'ye hala aşık mısınız?" sorusunu yanıtlayan Demet Şener, "Aşk kolay kolay bitmez, yoğun duygularımız devam ediyor" ifadelerini kullanarak adeta barışma sinyalleri verdi.

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturdu. 1,5 yıllık evliliğin ardından sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan çiftin ayrılma nedeni ise Cenk Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi eski kraliçenin ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı. Boşandıktan sonra "Severek ve üzülerek boşandık" diyen Şener'in yeni açıklamaları ise kafaları karıştırdı.

"BİRBİRİMİZE YOĞUN DUYGULARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Posta'ya röportaj veren Şener, "Cenk Küpeli'ye hala aşık mısınız?" sorusuna "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor. Evliliğimiz zaten çocuk nedeniyle tıkandığı için ayrıldık. Bu konuda ikimiz de kendimizce haklıyız. Cenk dört dörtlük bir insan. Kalbi temiz, merhametli. Benden hiç vazgeçmedi. Yeniden ilişki konusunda istekli. Evlilik şart değil. Allah yolumuzu bir çizdiyse, devam ederiz" yanıtını verdi.

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"EVLİLİK PLANIMIZ YOK, TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Demet Şener, "Cenk'le görüşüyoruz ama tekrar evlenmek gibi bir planımız yok. Belki tekrar bir araya gelebiliriz ama şu an o bile söz konusu değil" açıklamalarında bulunarak kafaları karıştırmıştı.

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Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!

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Son Dakika Magazin Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! - Son Dakika Magazin


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