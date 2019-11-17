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DEMİR ÇİTLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

6 saat önce

DEMİR ÇİTLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ HATAY'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

DEMİR ÇİTLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, System.String[]

DEMİR ÇİTLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

HATAY'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Salkım (38) idaresindeki 31 ZD 802 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir çitlere çarptı. Sürücü Muhammet Salkım çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti. Muhammet Salkım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:00 Kaynak: DHA
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Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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