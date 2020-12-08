Demre'de hortum seralara zarar verdi - Son Dakika

Demre'de hortum seralara zarar verdi

08.12.2020 13:04
Demre'de hortum seralara zarar verdi, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde dün akşam yağışın ardından denizde hortum çıktı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde dün akşam yağışın ardından denizde hortum çıktı. Karaya doğru ilerleyen hortum 10 dönüm seranın plastik örtülerine zarar verdikten sonra gözden kayboldu. Serada çalışan ve hortumu gören Mustafa Özkan, "Yağmur kuvvetliydi. O anda rüzgar da vardı. Sonra hortum çıktı. Naylonlarımızı sıyırdı" dedi.

Demre'de dün saat 20.30 sıralarında başlayan yağmurun ardından rüzgar etkisini gösterdi. Saat 22.00 sıralarında ise denizde hortum oluştu. Denizden Büyükkum Mahallesi'ne doğru hareket eden hortum sahile yakın noktada bulunan Mehmet - Ahmet Matar ve Şerife Kahya adlı üç kardeşe ait yaklaşık 6 dönüm seranın plastik örtüsünü uçurdu. Ardından komşuları Hüseyin Karaduran'ın yaklaşık 4 dönüm serasının plastik örtüsünü parçalayan hortum, daha sonra gözden kayboldu. Plastik örtüsü parçalanan 10 dönüm serada ekili olan domateslerde fazla bir zarar olmadığı öğrenildi. Seralardan 3 dönümünün sigortalı olduğu ve sera sahiplerinin plastik örtünün değiştirilmesi için çalışma başlattığı belirtildi.

Matar kardeşlerin serasında ortakçı olarak çalışan Mustafa Özkan, hortumu gördüğünü söyledi. Özkan, "Saat 10.00 sıralarıydı. Yağmur kuvvetliydi. O anda rüzgar da vardı. Sonra hortum çıktı. Naylonlarımızı sıyırdı. Ondan sonra halk geldi, belediye başkanı geldi baktı. 'Gece yapacak bir şeyimiz yok' dediler. Ona göre sabahı değerlendirdik. Şimdi işte ekip gelirse çalışma yapacağız" dedi.


Demre'de hortum seralara zarar verdi
Demre'de hortum seralara zarar verdi
Demre'de hortum seralara zarar verdi
Demre'de hortum seralara zarar verdi

Mustafa Özkan, Plastik, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demre'de hortum seralara zarar verdi - Son Dakika


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