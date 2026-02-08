3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
08.02.2026 19:19  Güncelleme: 19:39
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Düzce'de 3 gündür kaybolan 33 yaşındaki Hilal Ersoy'un cansız bedeni, denizden çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 3 gün haber alınamayan Hilal Ersoy'un (33) denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, Akçakoca ilçesinin Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ersoy'un yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından Aşıklar Tepesi mevkisinde genç kadının eşyaları bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD ekipleri tarafından eşyalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından denizdeki kayalıkların bulunduğu bölgede genç kadının cansız bedeni bulundu. Ersoy'un cansız bedeni denizden çıkartılarak otopsi için Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akçakoca, Güvenlik, Otopsi, Güncel, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
