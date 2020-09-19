Denize düşüp mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki sahilde denize düşerek mahsur kalan kediyi cankurtaran ekibi kurtardı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Gemlik ilçesindeki öğle saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar, denizden bir kedinin seslerini duydu. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekibi, iskeleden denize atladı. Denize düşen ve bitkin halde olduğu gözlemlenen kediyi, sığındığı yerden kurtaran cankurtaran ekibi, kediyi taşıma çantası içerisine koyarak kıyıya çıkardı. O anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.