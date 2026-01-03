Denizli\'de Bomba Paniği: Unutulan Valiz Kontrolden Geçti

Denizli'de tren garı önünde unutulan valiz bomba paniği oluşturdu. Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen valizde korkulan olmadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan tren garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tren garı önünde unutulan valizin sahibi çıkmayınca bölgedeki vatandaşlar boma olma ihtimali üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınarak, yol hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünye yerleştirilen şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan kontrollerde valizin içerisinde kıyafetler olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ