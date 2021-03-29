Son dakika: Denizli'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı - Son Dakika

Denizli'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

DENİZLİ'de, emniyet kemeri takmanın önemi, jandarma tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı olarak vatandaşlara anlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda hem çocuklara hem de büyüklere eğitim verdi. Çocuklar, mobil trafik eğitim aracındaki sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra jandarma eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Yaptıkları hatalara ilişkin uyarılan çocuklara, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı. Bazı vatandaşlar ise emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan getirilip, alana konuşlandırılan emniyet kemeri simülasyon aracına bindi. 360 derece dönebilen araçta vatandaşlar emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını ters dönen araçta deneyimleyerek öğrendi.

Simülasyon aracında kemerin hayat kurtardığını öğrendiğini belirten Kenan Fahri Bilgiç, "Daha önce 4 kez büyük kaza geçirdim, Hiçbirinde emniyet kemerim takılı değildi. Kazalar da yaralandım. Simülasyon aracına binince emniyet kemerinin önemini daha iyi fark ettim. Bundan sonra emniyet kemerini takacağım" dedi.

Öğrencileriyle birlikte eğitim alanına gelen ve simülasyon aracına binen öğretmen Hüsamettin Karaçolak, "Bu araca binince emniyet kemerinin önemini daha iyi anlıyorsunuz. Jandarma Genel Komutanlığı'na teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri takılı olmasıydı baş aşağı düşerdik. Sanki gerçek bir kaza yaşadık. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını bu araçla daha iyi fark ediyorsunuz" diye konuştu.