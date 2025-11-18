Denizli'de düğün hazırlığındaki fizyoterapiste araç çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
Denizli'de düğün hazırlığındaki fizyoterapiste araç çarptı, hayatını kaybetti

18.11.2025 09:11
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon eğitimine giderken yaya geçidinde otomobilin çarptığı 26 yaşındaki fizyoterapist Simge Bayram ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayram, 1 ay sonra düğün yapmayı planlıyordu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon eğitimine giderken otomobilin çarptığı kadın fizyoterapist ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sağlıkçının, 1 ay sonra yapılacak düğününe hazırlandığı öğrenildi. Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmekte olan genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHELELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü S.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden fizyoterapist Simge Bayram'ın 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Denizli, Kaza, Son Dakika

