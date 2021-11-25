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Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

25.11.2021 09:04

Denizli'nin Honaz ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ilçede son dönemde artan iş yerinden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde iş yerlerinin camlarını kırarak içeri giren ve çaldıkları malzemeleri minibüse yükleyerek götürdükleri görülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık şebekesi üyelerine yönelik Kocabaş Mahallesi'ndeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, N.D. (22), Z.D. (20), C.D. (17), M.D. (16), P.B. (16), P.C. (15), Y.C. (17) ve M.A.A. (15) yakalandı.

Şüphelilerin çaldıkları yaklaşık 350 bin lira değerindeki malzemelerin bir kısmını sattığı belirlenirken adreslerde ve evlerinin yakınlarındaki arazide yapılan aramada çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Öte yandan bir şüphelinin cebinde, diğer şüphelileri uyarmak için yazıldığı belirtilen, "mavi pikap, beyaz cip, beyaz otomobili gördün mü kaç. Onlar JASAT" yazılı not kağıdı bulunduğu belirtildi.

Jandarmada ve adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli Y.C, P.C, C.D, M.D, P.B, M.A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

Hırsızlık, Hisarcık, Denizli, Honaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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