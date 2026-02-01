Denizli'de İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Denizli'de İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

01.02.2026 02:48
Korniş montajı yaparken dengesini kaybeden işçi 2. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Denizli'de bir evin balkonunda korniş montajı yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin balkonunda korniş montajı yapan 48 yaşındaki Gürhan Apa, dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürhan Apa'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

