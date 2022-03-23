Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

23.03.2022 21:48
Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde faaliyet gösteren traktör bayisinden 2014-2018 yılları arasında toplam 1466 traktörün satıldığı, bu traktörlerden 195'inin AT Uygunluk Belgesi'nde üretim tarihi değiştirilerek "özel belgede sahtecilik" suçu işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Polis, uzun süren çalışma, teknik, fiziki takibin ardından kentte ve Uşak'ın Eşme ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

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Dolandırıcılık, Traktör, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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