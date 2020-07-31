Denizli ve Uşak'ta bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı - Son Dakika

Camilerin içinde ve bahçesinde bayram namazını eda eden vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere kendi seccadeleriyle geldi.

Vatandaşların büyük çoğunluğu avluda seccadeleri üzerinde dini vecibelerini yerine getirirken, hutbenin ardından yapılan dua sonrası tokalaşmadan bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:55

Kaynak: AA

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