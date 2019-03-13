Son Dakika Haberleri: Denizlili Sporcu Karate Turnuvasında Altın Madalya Kazandı

Denizlili Sporcu Karate Turnuvasında Altın Madalya Kazandı

50 dakika önce

Bosna Hersek'de düzenlenen 18. Tuzla Open Karate Turnuvası'na özel davetle katılan Denizlili milli sporcu Mehmet Batuhan Özdemir, ferdi kata dalında altın madalyanın sahibi oldu.

Denizlili Sporcu Karate Turnuvasında Altın Madalya Kazandı, System.String[]
Bosna Hersek'de düzenlenen 18. Tuzla Open Karate Turnuvası'na özel davetle katılan Denizlili milli sporcu Mehmet Batuhan Özdemir, ferdi kata dalında altın madalyanın sahibi oldu.

Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 20. Tuzla Open Uluslararası Karate Turnuvası'na özel davetle katılan Milli Sporcularımız, 11 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

SKPC Mejdan Tuzla Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 9 ülkeden yaklaşık 700 sporcu tatamiye çıkarken, milli takım sadece büyükler kategorisinde mücadele verdi. Milli Takım Antrenörü Mustafa Solmaz yönetiminde Bosna Hersek'te mücadele veren Milli sporcular arasında Denizlili Mehmet Batuhan Özdemir'de yer aldı.

Performansıyla altın madalyaya uzanan genç sporcu, yeni sezonda yine Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için favori olduğunun sinyalini verdi. Özel bir yarışma da olsa Batuhan'ın uluslararası maç tecrübesini artırdığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı milli sporcuyu kutladı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Tuzla, Bosna - Hersek, Spor
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