Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığından dolayı Cristian Sapunaru takımdan ayrı olarak çalıştı. 3 haftalık sakatlığını atlatan Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz günlerde baba olan Modou Barrow ve 4. sarı kartı gören ve maç kadrosunda yer almayacak olan Sackey de antrenmana katıldı.


Denizlispor, yarın sabah gerçekleştireceği ter idmanı ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi!
Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü'ne alkış

Son Dakika Haberleri
23:02 Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası - Son Dakika Spor
23:00 Mustafa Kaplan: "Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize" - Son Dakika Spor
22:47 Fatih Mert: 10 kişi ile buradan puan alabilmek büyük mutluluk - Son Dakika Spor
22:46 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
22:45 Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar" - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:04:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]