Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Kaybedilenler Anıldı

Depremde Kaybedilenler Anıldı
06.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlere başsağlığı dileyen Zorluoğlu, mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün çok büyük bir felaketin yıl dönümünde olduklarını söyledi.

6 Şubat'ta 11 ilde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve çok yıkıcı bir depremle ülkenin karşı karşıya kaldığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef peş peşe iki depremdi. Bu depremler neticesinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır da bu depremden ciddi şekilde etkilenen illerimizden biriydi. Diyarbakır'da da 412 vatandaşımız, kardeşimiz, evladımız maalesef hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın metfun olduğu bu mezarlıkta onları bir kere daha rahmetle anmak için bir aradayız."

Mezarlıkta ayrıca deprem bölgesinde vefat eden Diyarbakırlı 227 kişinin de mezarının bulunduğunu bildiren Zorluoğlu, "Dolayısıyla burası adeta depremde hayatını kaybedenlerin mezarlığı olmuş." dedi.

Bu büyük depremin akabinde yeryüzünün şahit olduğu en büyük iyileştirme hareketini de hep beraber idrak ettiklerini belirten Zorluoğlu, depremde milletin örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergilediğini vurguladı.

Zorluoğlu, şunları aktardı:

"Devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla çok büyük bir gayret ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür Diyarbakır'ımız da içinde olmak üzere deprem illeri adeta yeniden ayağa kaldırıldı. Depremzedelerimizin neredeyse tüm ihtiyaçları karşılandı. Bu manada devletimizle gurur duyuyoruz, milletimizle övünüyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle zor zamanlar yaşatmasın. Bir taraftan dua ediyoruz bir taraftan da dirençli şehirler oluşturma anlamında elimizden gelen her türlü gayretle çalışıyoruz. Kurumlar olarak, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla daha dirençli Diyarbakır, daha dirençli bir Türkiye oluşturmak için el birliğiyle çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra yakın zamanda sağlayacağımız yeni tedbirlerle de ya hiç can kaybı olmadan ya da en az kayıpla inşallah bu tür felaketleri atlatacak tedbirleri de almış olacağız."

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) İlami Çakmak, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:59:11. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.