Depremin 3. Yılı: 40 Bin Asker Seferber Oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde, depremin ilk anından itibaren yapılan faaliyetleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere MSB'ye bağlı tüm kurum ve birliklerin, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli bütün imkanlarıyla seferber edildiği belirtilerek, "Depremin gerçekleştiği an itibarıyla harekat merkezlerimiz süratle durum değerlendirmesi yaparak saat 04.30'da birliklerden durum raporlarını istemiş, aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na 'hazır ol' emri verilmiştir. 04.35'te 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı/İslahiye'de, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı/Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşları kışla içerisindeki emniyetli bölgeye alarak barınmalarını sağlanarak esas çalışmalara başlanmıştır. 05.00'te bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edilmiş, eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarında da çalışmaya başlamıştır. 05.00'te Antakya 2'nci Hudut Alay Komutanlığı arama kurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başlamıştır. Çalışmalar büyük bir gayret, özveri ve süratle devam ettirilmiş, gerekli bilgi ve raporların alınmasını ve hazırlıkların yapılmasını müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karargahlardan çıkarak, AFAD ve valiliklerce belirlenen görev ve sorumluluk sahalarında depremin ilk anından itibaren yer almıştır. Kahraman Mehmetçik, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerinde olduğu gibi depremle mücadelede de ilk andan itibaren aynı azim, kararlılık ve büyük bir fedakarlıkla görev yapmıştır" denildi.

'40 BİNDEN FAZLA ASKER GÖREV YAPTI'

AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Destek Çözüm Ortağı olarak bakanlığa tevdi edilen 12 çalışma grubunda Ana Çözüm Ortakları ile koordineli olarak faaliyetlerin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi olmak üzere toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel görev yapmıştır. 29 arama kurtarma köpeği de bu çalışmalara destek sağlamıştır. AFAD Başkanlığı tarafından; 'Arama Kurtarmada Hedef 100 Bin Projesi' kapsamında bakanlığımızdan 15 bin arama ve kurtarma personelinin yetiştirilmesi talep edilmiştir. Proje kapsamında, arama ve kurtarma personelinin yetiştirilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından 106 personele eğitici eğitimi verilmiş olup 70 personel için planlama yapılmış, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 10 bin 804 personel 'Enkazda Arama Kurtarma Eğitimi' almıştır. Ayrıca, madencilerin kullandığı tekniklerin öncelikle ağır ve orta seviye arama kurtarma personelimiz tarafından kullanılması maksadıyla 470 personele Kömür İşletmeleri A.Ş.'de 'Madencilik Teknikleriyle Arama Kurtarma Eğitimi' verilmiş olup 145 personel için planlama yapılmıştır. Bakanlığımızın kadro ve kuruluşunda yer alan 40 personele 10'ar kişilik gruplar halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce 'Tahlisiye Eğitimi' verilmiş, 60 personel için eğitim planlaması yapılmıştır. Yurt dışında meydana gelen afetlerde ülkemizi temsilen arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla İngilizce bilen personelden 5 arama kurtarma timi teşkil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HAVA VE DENİZ YARDIM KORİDORU FAALİYETLERİ

Ayrıca 65 uçak, 71 helikopter ile İHA ve TİHA'lar dahil, hava yardım köprüsü kurularak arama kurtarma personeli ve yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırıldığı, yaralı ve bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların nakledilmesinin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "İncirlik'te kurulan merkezden 300'den fazla köye, 32 ilçeye ulaşılarak gidilmedik yer bırakılmamıştır. Hava araçlarımız ile 6 binden fazla sorti gerçekleştirilerek 22 binden fazla vatandaşımız tahliye edilmiştir. Ayrıca İngiltere, Endonezya, Hollanda, Katar, Norveç uçak, ABD ve Katar da helikopter desteği sağlamış, bu hava araçlarının koordinasyonu da sağlanarak çalışmalar sürdürülmüştür. Tesis edilen Deniz Nakliye Koridoru kapsamında, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimiz arama kurtarma personeli ve iş makineleri yüklü olarak İskenderun'a gönderilmiş, TCG İskenderun gemimiz yaralılar ile bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı Mersin'e tahliye etmiştir. 24 gemimiz Mersin, İskenderun, Antalya, Taşucu ve Girne'de teyakkuz durumunda tutulmuştur" denildi.

'13,8 MİLYON EKMEK DAĞITILDI'

Deprem bölgesinde 9,5 milyon paket kumanya dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, "112 sahra mutfağı ve 49 sahra fırını ile günlük 160 bin öğün sıcak yemek, 460 binden fazla da ekmek üretim kapasitesine ulaşılarak, bugüne kadar 7,2 milyon vatandaşımıza sıcak yemek verilmiş, 13,8 milyon ekmek dağıtılmıştır. Gıda ve su güvenliği için de 4 adet gıda ve su kontrol laboratuvarı kurulmuştur. Depremin ilk anından itibaren tüm kışla ve sosyal tesisler afetzedelerin kullanımına açılmış, orduevi ve Özel Eğitim merkezlerinde depremzedeler misafir edilmiştir. Ayrıca; askeri tesislerimizin uygun olanları vatandaşlarımızın hizmetine açılarak binlerce vatandaşımız ağırlanmıştır. 72 bin çadırın kurulumu yapılmış ve envanterimizde bulunan 3 bin 700 soğuk iklim çadırlarının tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bor'daki fabrikamız başta olmak üzere askeri fabrikalarımızda 24 saat esasına göre çadır ve konteyner üretimi yapılarak 13 bin çadır, 856 soğuk iklim çadırı ve 529 konteyner üretilerek ihtiyaç yerlerine sevki sağlanmıştır. NATO tarafından sağlanan destek faaliyetleri kapsamında; Antakya (2 bin 400 kişilik), İskenderun (1600 kişilik) ve Defne'ye (4 bin kişilik) çadır kent kurulumu gerçekleştirilmiş, tüm çadır kent malzemeleri ile birlikte tam ve eksiksiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) yetkililerine teslim edilmiştir. Anılan çadır kentlerin takip ve koordinasyon faaliyetleri MEB, GSB ve NATO makamları nezdinde yapılmıştır. Yaşam destek faaliyetleri kapsamında; 9 ilde 619 tesis/ünite (mutfak, fırın, banyo, çamaşırhane, tuvalet, lojistik üs ve benzeri) kurulmuş ve 251 Mehmetçik Okulu açılmıştır" bilgileri paylaşıldı.

GEMİLERDE 2 BEBEĞİN DOĞUMU GERÇEKLEŞTİ

Sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin ise "Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde, 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan MSB Seyyar Sahra Hastanesi kurulmuş, alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık personeli, idari ve teknik personelle depremin ilk günlerinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti verilmiştir. Öte yandan depremin hemen ardından bölgeye iş makinelerini, arama kurtarma ekiplerini getiren TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerimiz içindeki malzemelerin nakliyesinin ardından deprem bölgesinde Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti vermiştir. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar ile sahra hastanesinde bugüne kadar 151 ameliyat gerçekleştirilmiş ve 16 binden fazla depremzedenin tedavisi yapılmıştır. Gemilerde ayrıca 'Hatice Deniz' ile 'Nur' isimli iki bebeğimizin doğumu da gerçekleştirilmiştir" denildi.

Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen illerde, MSB bağlısı İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak, toplam 10 bin 159 bina/tesise ait hasar tespit çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

TERHİS VE CELP ERTELEME

Depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak maksadıyla, 10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı, 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevkinin 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendiği anımsatıldı. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılmıştır. Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 16 binden fazla askere izin verilmiştir. Bu ana başlıklardaki faaliyetlerimize ilave olarak afet ve acil durumlarda icra edilen yardım destek faaliyetleriyle ilgili planlamanın bir bütünlük içinde yapılabilmesi maksadıyla, 'Mehmetçik Afet Destek Üssü (MADÜ) Projesi' başlatılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ordu ve kolordu komutanlıkları seviyesinde toplam 18 adet MADÜ kurulması planlanmıştır. Söz konusu MADÜ'ler ile içinde her türlü lojistik imkanları barındıran 500 kişilik çadır kent kurulması hedeflenmiştir. Proje kapsamında 500 kişilik örnek MADÜ Beşiktepe/Tekirdağ'da 8 Nisan 2024 tarihinde kurulmuştur. Yurt içi ve yurt dışında tatbikat faaliyetleri yürütülmüş, ayrıca AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgesel ve yerel seviyede gerçekleştirilen tatbikatlara katılım sağlanmıştır."