Derebucak'ta okul bahçeleri sıcak asfaltla kaplanıyor - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan okul ve eğitim kurumlarının bahçeleri sıcak asfaltla kaplanıyor.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, geleceğin güvencesi olan çocukların eğitim ve öğretimlerini daha temiz ve düzgün ve sağlıklı ortamlarda sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki ihtiyaç duyulan okulların bahçesinin Belediye ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplandığını belirtti.

Bu çerçevede Çamlık Mahallesi'nde eğitim veren Çamlık İlkokulu'nun bahçesinin de sıcak asfaltla kaplanarak daha modern ve düzgün bir hale getirildiğini aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen 'insan mektebi projesi açık sınıf uygulaması kapsamında bahçelerimiz uygun hale getirilmiş olup, öğrencilerimiz okul bahçelerinden yeni süreçte daha fazla yararlanabilecektir. Okullarımızın güzelleşmesi adına her zaman bizim yanımızda olan, eğitime ve eğitim kurumlarına desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kısa'ya öğrenci, öğretmen ve velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da, okul bahçelerinde yapılan düzenlemelerin hazırlanan bir plan doğrultusunda sürdüğünü belirterek, yürütülen çalışmalara destek veren Konya Büyükşehir Beledtiyesi'ne teşekkür ederek, "Çocuklarımıza daha iyi bir ortamda eğitim sağlama gayreti içindeyiz. Eğitimi çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi ortamlarda eğitim alarak, donanımlı yetişmelerine olanak sağlamak için belediye olarak bu çalışmalara katkı sunuyoruz. İlçe sınırlarında bulunan tüm okullarımızın tamamına ulaşarak, ihtiyaçları giderme noktasında yoğun bir gayretin içerisindeyiz"ifadelerini kullandı.