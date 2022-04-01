Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi - Son Dakika
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Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

01.04.2022 08:18
Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4 çuval içerisinde çalılık arasına gizlenmiş vaziyette 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4 çuval içerisinde çalılık arasına gizlenmiş vaziyette 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Mart 2022 günü Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4 çuval içerisinde çalılık arasına gizlenmiş vaziyette 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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Hakkari, Derecik, Silah, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi - Son Dakika
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