Dernekpazarı'nda Kur'an kursu binası hizmete açıldı - Son Dakika

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan Halil İbrahim Atmaca Kur'an Kursu binası düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, büyük hizmetler yapmış siyasetçilerin, devlet adamlarının yetiştiği bir coğrafyada yer aldıklarını söyledi.

Bu nitelikli insanların yetişmesinin tesadüf olmadığına değinen Zorluoğlu, "Çok uzun yıllardan beri bu bölgede eğitime ve eğitim yatırımlarına ayrı bir önem verilmiştir. Sadece devlet kurumları değil, aynı zamanda hali vakti yerinde olan herkesin eğitime ve eğitim yatırımlarına apayrı destekleri olmuştur." dedi.

Zorluoğlu, 4-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek Kur'an kursunun yapımına destek olanlara teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çevre düzenlemesiyle, asfaltıyla elimizden geldiğince bu güzel iş birliğine katkıda bulunmaya çalıştık. Bundan sonra da gerek Dernekpazarı'na gerek tüm ilçelerimize çok daha büyük projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Öte yandan ilçe belediye başkanımız, yine burada bulunan ve uzun yıllar Kur'an-ı Kerim öğrenilmesine vesile olan binanın da bu yapıya ve meydana uyumlu olmasını talep etti. Bu binanın da ilçe belediye başkanımız tarafından başlatılan cephe sağlıklaştırma projesi kapsamında bütün masrafları, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olmak üzere cephe giydirmesini biz gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından binanın yapılmasında emeği geçenlere plaketleri sunularak açılış kurdelası kesildi.

Törende, eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, Çaykara Kaymakamı Osman Çelikkol, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İl Müftüsü Osman Aydın da yer aldı.