Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor - Son Dakika

Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor

23.10.2020 12:39
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, deveci armudunun hasadına başlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, deveci armudunun hasadına başlandı. Armuttaki verimlilik, çiftçiyi sevindirirken, fiyatlarda yüzleri güldürdü. Deveci armadu dalından 3 liraya gidiyor.

İnegöl'e bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde deveci armudun da hasat başlandı. Armutta son hasat olan ürünler çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl fiyatlarda memnun ederken rekoltede geçen yıla göre bir kat daha arttı. İnegöl'de 30 bin dekara yakın deveci armudu yetiştirirken İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik son hasadın yapıldığı deveci armut bahçesinde incelemede bulundu. Başkan Çelik, "Biliyorsunuz deveci armudu sona kaldığı için bir riskte var fırtına gibi doğal afetlerden dolayı. Bu sebepten dolayı şuanda birey olmadan ürünleri toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde toplamda 30 bin dekara yakın bir alanda armut yetiştiriliyor. Çiftçilerimizde bu yıl fiyatlardan memnun olduklarını ifade ediyorlar. Armut dalından 3 TL'ye gidiyor. Üreticilerimiz bu yol patates haricinden tüm ürünlerden para kazandı. Bunlarda bizleri memnun ediyor. Tek sıkıntılarımız geriden gelen borçlar ve maliyetler. Tabii bu borçlar faizsiz bir şekilde 5 yıl ertelense çiftçilerimiz daha da rahat edecek" diye konuştu.

Deveci armudu yetiştiren Halil İbrahim Özenç ise bu yıl ürünlerden ve rekolteden çok memnun oldukları belirtti. Özenç, "Fiyatlarda bizlerinin yüzlerini güldürdü. Bundan sonrada böyle devam eder. Geçen sen 50 tona yakın ürün aldığımız bu bahçemizde 80 ile 100 tona yakın bir ürün bekliyoruz. Her geçen yıl daha da iyi olacak" dedi. - BURSA

Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor
Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor

Ziraat Odası, İnegöl, Hasat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deveci armudu dalında 3 liraya alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi

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