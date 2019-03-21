Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli Sungurlu'da Karşılandı

Devlet Bahçeli Sungurlu'da Karşılandı

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'a giderken Sungurlu'da mola verdi.

Devlet Bahçeli Sungurlu'da Karşılandı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'a giderken Sungurlu'da mola verdi.

Tokat'ta düzenlenecek olan mitinge giden Devlet Bahçeli, Sungurlu ilçe girişinde bir dinlenme tesislerinde durarak partilileri selamladı.

MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP Belediye Başkan Adayı Şaban Köyhanoğlu ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, partililerle bir süre görüştükten sonra Tokat'a hareket etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

MHP, Tokat, Sungurlu, Devlet Bahçeli, Güncel
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