Devlet Bahçeli Sungurlu'da Karşılandı
2 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'a giderken Sungurlu'da mola verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Tokat
'a giderken Sungurlu
'da mola verdi.
Tokat'ta düzenlenecek olan mitinge giden Devlet Bahçeli, Sungurlu ilçe girişinde bir dinlenme tesislerinde durarak partilileri selamladı.
MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, AK Parti
İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP Belediye Başkan Adayı Şaban Köyhanoğlu
ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, partililerle bir süre görüştükten sonra Tokat'a hareket etti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:19 Kaynak: İHA
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