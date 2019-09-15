Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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ADIYMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Gürbüz, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
ADIYMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Gürbüz
, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Gürbüz yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Gürbüz'ü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gürbüz doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yusuf Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Adıyaman
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