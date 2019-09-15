Son Dakika Haberleri: Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

36 dakika önce

ADIYMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Gürbüz, hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
ADIYMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Gürbüz, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf  Gürbüz yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Gürbüz'ü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gürbüz doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yusuf Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Adıyaman
Yusuf Gürbüz, Motosiklet, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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