Devrim Mutfağı Kitabı Yayımlandı - Son Dakika
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Devrim Mutfağı Kitabı Yayımlandı

16.06.2025 12:57
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Umur Talu ve Bengi Başaran'ın kitabı, devrimcilerin yemek alışkanlıklarını özel tariflerle sunuyor.

(İSTANBUL) - Gazeteci Umur Talu ile Dr. Bengi Başaran'ın hazırladığı "Devrim Mutfağı" adlı kitap raflardaki yerini aldı. Atatürk'ten Che Guevara'ya, Karl Marx'tan Napolyon'a birçok devrimcinin yemek alışkanlıklarının masaya yatırıldığı kitapta özel tarifler de yer alıyor.

Gazeteci Umur Talu ile Dr. Bengi Başaran'ın hazırladığı, Epsilon Yayınevi ve Kafka Kitap ortaklığıyla yayımlanan "Devrim Mutfağı" okuyucusuyla buluştu. Türkiye ve dünyadan 40'a yakın devrimcinin yemek alışkanlıklarının incelendiği ve tariflerin derlendiği kitabın önsözü ise gastronomi yazarları Vedat Milor ve Mehmet Yaşin'in kaleminden çıktı.

Açlık, tokluk ve dayanışma üzerine bir bellek

Okuyucunun "Karl Marx ne yerdi? Atatürk'ün sofrasında neler konuşulurdu? Fidel'in mutfağından hangi kokular yükselirdi" sorularına yanıt bulan kitap, benzersiz tariflerle her bir devrimcinin kişiliğini, yaşam felsefesini ve mücadele ruhunu damaklarda yaşatıyor.

Kitap, her bir "devrim aşçısı" için özel olarak hazırlanmış yemek ve içecek tariflerinin yanı sıra onların hayatına ilişkin kısa ama etkileyici anlatılara da yer veriyor. Kitap, sofraların sadece karın doyurulan bir yer değil, aynı zamanda ideallerin paylaşıldığı, stratejilerin belirlendiği ve direnişin ateşiyle beslenildiği mekanlar olduğunu gözler önüne seriyor.

Umur Talu kimdir

Gazeteci ve yazar Umut Talu, Galatasaray Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. 1980'de Günaydın gazetesinde başladığı gazeteciliğe Güneş, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, tekrar Milliyet, Star, Sabah, Habertürk'te devam etti, çok sayıda web sitesi ile dergide makaleleri yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim fakültelerinde ders verdi. Çalışmaları Türkiye Basın Özgürlüğü Ödülü, iki kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Köşe Yazısı Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödülü başta olmak üzere, çeşitli mesleki ödüllere değer görüldü. Bodrum: Yüzyıllık Yolculuk, Kadınımızın Hatıra Defteri, Vicdanımızın Hatıra Defteri, Cumhuriyetimizin İlk Durağı, Tarladan Okula Bir Damla Daha gibi belgesellerde metin yazarlığı yaptı, son üçünün çekimlerinde bulundu. Sosyal Demokrasi, "Fransa" Bölümü (Turhan), Uçuran Bey Postanesi (Milliyet), Dipsiz Medya (İletişim), Bedelli Gazetecilik (Everest), Senin Adın Corona Olsun (Literatür) kitapları yayımlandı. Keynes kitabının (O. E. Moggridge, Afa Yay.) çevirisini yaptı. Halen T24'te yazıyor.

Bengi Başaran kimdir

Kadın ve cinsiyet çalışmaları eksenli yazılarıyla tanınan Bengi Başaran, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitirdi. Yüksek lisans eğitimlerini Marmara İletişim Bilişim, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum ve Maastricht Üniversitesi'nde 'yirminci yüzyıl sanatında teknoloji algısını' inceleyen teziyle tamamladı. İTÜ Sanat Tarihi'nden doktora derecesiyle mezun oldu. Stüdyo İmge/Era yayıncılık bünyesinde yayıncılığa başladı. Yeditepe Üniversitesi GSF Sanat Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kadın ve cinsiyet çalışmaları eksenli yazıları ve akademik makaleleri çeşitli mecralarda yayınlandı. Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, BAYETAV, İstanbul Kent Konseyi, Kadın Meclisleri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Halen T24'te yazıyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Gastronomi, Umur Talu, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrim Mutfağı Kitabı Yayımlandı - Son Dakika

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