Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – İsveç'te patlama (2) - EK BİLGİ: 19 YARALI
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DHA DIŞ – İsveç'te patlama (2) - EK BİLGİ: 19 YARALI

16 dakika önce

– İsveç'te patlama meydana geldi.

DHA DIŞ – İsveç'te patlama (2) - EK BİLGİ: 19 YARALI, System.String[]
İsveç'te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, İsveç'in Linköping şehrinde yerel saat ile 9: 00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın nedenini araştırılıyor. 

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu. Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler
DGS: 07.06.2019 - saat 12: 01 - Haber Kodu : 190607049


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Linköping, İsveç, Güncel
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