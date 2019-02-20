Dha Dış - İsviçre'de Çığın Düşme Anı Kamerada
26 dakika önce
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yaşanan çığ, bir kayakçı tarafından saniye saniye kaydedildi.
İsviçre
'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana
'da yaşanan çığ, bir kayakçı tarafından saniye saniye kaydedildi.
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da dün yaşanan çığ düşmesi sonucu biri ciddi olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.
Plaine-Morte adlı kayak pistine dün yerel saatle 14: 15'te çığ düştü. Köpeklerin ve helikopterlerin de dahil olduğu arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, biri ciddi olmak üzere 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazarken, polis de aramaların devam ettiğini açıkladı.
Görüntü Dökümü
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Çığ düşme anı
Çığ sonrası görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:47 Kaynak: DHA
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