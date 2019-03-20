Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Katliam Kurbanları Cuma Günü Saygı Duruşuyla Anılacak

Dha Dış - Katliam Kurbanları Cuma Günü Saygı Duruşuyla Anılacak

33 dakika önce

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Christchurch'ü ziyaret etti.

Dha Dış - Katliam Kurbanları Cuma Günü Saygı Duruşuyla Anılacak, System.String[]
Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Christchurch'ü ziyaret etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al-Nur ve Linwood camilerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası kimliği belirlenen saldırı kurbanlarının cenazelerinin ailelerine teslim edilmeye başlandığı günde Başbakan Jacinda Ardern, Christchurch'e ziyarette bulundu.

Başbakan Ardern ziyaretinde, geçen hafta yaşanan katliamın kurbanlarını anmak için Cuma günü iki dakikalık saygı duruşunun yapılacağını duyurdu. Ayrıca farklı etkinlikte Yeni Zelanda radyo kanalı Radio NZ ve televizyon kanalı TVNZ'de ezan okunacağını da duyurdu.

Yaşanan trajedinin büyüklüğünden dolayı alışılagelmiş 1 dakikalık saygı duruşu yerine 2 dakikalık saygı duruşunun yapılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:33 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Güncel
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