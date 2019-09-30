Son Dakika Haberleri: Dha dış –prens bin selman, cbs'e konuştu: kaşıkçı cinayetini ben emretmedim
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Dha dış –prens bin selman, cbs'e konuştu: kaşıkçı cinayetini ben emretmedim

1 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD'nin CBS kanalında yayınlanan '60 Dakika' programına konuştu.

Dha dış –prens bin selman, cbs'e konuştu: kaşıkçı cinayetini ben emretmedim, System.String[]
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD'nin CBS kanalında yayınlanan '60 Dakika' programına konuştu. Bin Salman, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin kendi emri olmadığını, ancak cinayeti işleyenler devlet görevlisi olduğu için sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

60 Dakika haber programında gazeteci Norah O'Donnell'ın sorularını Arapça olarak yanıtlayan Prens Bin Selman, "Cemal Kaşıkçı cinayetini siz mi emrettiniz?" sorusuna, "Kesinlikle hayır. Bu çirkin bir suçtu. Ancak, Suudi Arabistan lideri olarak tam sorumluluk alıyorum, özellikle cinayetin Suudi hükümetinde çalışan kişiler tarafından yapıldığından beri" dedi. O'Donnell'ın "Tam sorumluluk alıyorum ne demek" sorusuna ise, "Resmi yetkililer tarafından bir Suudi vatandaşına karşı suç işlenmişse, Suudi hükümetinde çalışan yetkililer, bir lider olarak tam sorumluluk almak zorundayım. Bu bir hataydı ve gelecekte benzer durumlardan kaçınmak için tüm önlemleri almalıyım" dedi.

Tüm dünyanın bu sorunun cevabını merak ettiğini söyleyen O'Donnell, "Operasyonu nasıl bilmiyordunuz" diye sordu. Suudi Veliaht Prens Bin Selman ise, "Bazıları Suudi hükümetinde çalışan 3 milyon kişinin günlük ne yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyor, 3 milyon kişinin günlük raporlarını liderlerine ya da en üst düzeydeki ikinci kişiye göndermeleri imkansızdır" şeklinde yanıtladı.

Gazeteci O'Donnell'ın Prens'e yakın iki kişinin cinayetle suçlandığını belirtmesi üzerine, "Bugün soruşturma devam ediyor, suçlamalar kanıtlanınca, pozisyonları ne olursa olsun mahkemeye gidilecektir ve hiçbir istisna yapılmayacaktır" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından cinayetin kendisiyle ilgili olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmadığını söyleyen Veliaht Prens, "Böyle bir bilgi varsa mutlaka halka açıklanmalıdır" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Programdan görüntüler
Selman'ın açıklamaları


Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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