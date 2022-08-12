İşletmenizin e-fatura zorunluluğunu öğrenmek kolaylaşıyor - Son Dakika
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İşletmenizin e-fatura zorunluluğunu öğrenmek kolaylaşıyor

12.08.2022 11:02
İşletmenizin e-fatura zorunluluğunu öğrenmek kolaylaşıyor

DİA Yazılım e-fatura zorunluluğu öğrenme platformu ile işletmenizin e-fatura mükellefi olup olmadığını öğrenmek artık çok kolay.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının artmasını amaçlayarak yayınladığı Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğleri ile yıllık brüt satış hasılatı limitlerini aşağıya çekmeye devam ediyor. Çoğu şirket sahibi; e-fatura mükellefi olup olmadığını merak ederken, DİA Yazılım e-fatura geçişlerine özel olarak hazırladığı efaturazorunlulugu.com ile, işletmelerin e-fatura zorunluluğunun olup olmadığını öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

E-fatura, avntajlarıyla birlikte geliyor

E-fatura işletmelere çok sayıda avantaj sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı değişikliklerle, e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerini aşağıya çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda sektörlere özel şartlar ve özel limitler de geliyor. Elbette tüm bunları takip etmek işletmeler için zor olabiliyor.

İşletmenizin e-fatura zorunluluğunu öğrenmek kolaylaşıyor

Çoğu şirket sahibi için e-fatura mükellefi olup olmadıkları, aynı zamanda e-fatura kullanıldığında işlerinde nelerin değişeceği konuları tam bir soru işareti.

DİA Yazılım e-fatura geçişlerine özel hazırladığı efaturazorunlulugu.com web sitesi ile işletmelerin merak ettikleri her türlü soruya cevap veriyor. Sitede e-fatura geçişine dair her türlü bilgiye ulaşılabilirken, cevaplanacak kısa bir testin ardından işletmenin e-faturaya geçip geçmeyeceği öğrenilebiliyor.

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E-fatura geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi farkı

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "Günümüz teknolojisinde zaman ve emek tasarrufu adına e-fatura hizmetlerini kullanmak büyük avantajlar sağlıyor. E-faturaya geçişlerde yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler maliyetleri azaltıp, işlerini kolaylaştırıyorlar. E-fatura kesen işletmeler için satış, tahsilat gibi çok sayıda süreç hızlıca gerçekleşiyor. İşletmeler zorunluluk kapsamına girmiyor olsalar bile, e-dönüşüme vakit kaybetmeden adım atmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

E-fatura matbu faturaya göre çok daha kolay

E-faturaya geçişleri işletmeler açısından değerlendiren Onay, "E-dönüşüm, hem maliyetlerden hem de zamandan tasarruf edebilme imkanı sağlıyor. Günümüzde bir matbu faturanın gönderim maliyeti oldukça yüksekken, e-fatura gönderen işletmeler için maliyetler oldukça düşük oluyor. Aynı şekilde e-fatura, normal faturaya göre çok daha kolay oluşturulup gönderilebiliyor. Hatta bulut teknolojisi ile istenilen her yerden ve mobil cihazlar üzerinden bile e-fatura hazırlayıp göndermek mümkün oluyor" dedi.

İşletmeler e-dönüşümden korkmamalı

İşletmeler için e-dönüşümün korkutucu bir yanı olduğuna da değinen Suha Onay, "E-dönüşüme ayak uydurmak; işletmeleri korkutsa da, aslında hiç de zor bir süreç değil. Özellikle DİA üzerinden entegratörlük hizmeti almak isteyenler için, ön başvuru süreçleri tamamlanmış firmalarda aynı gün içinde aktivasyon sağlayabiliyoruz. E-faturaya geçiş dönemi işletmeleri maddi ve manevi asla korkutmamalı" diye konuştu.

İşletmenizin e-fatura zorunluluğunu, DİA Yazılım'ın sunduğu www.efaturazorunlulugu.com web sitesi üzerinden hemen öğrenebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Gelir İdaresi Başkanlığı, Teknoloji, Son Dakika

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