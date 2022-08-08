Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi

08.08.2022 11:07

Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi. Cep telefonuyla alınan görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, suda avladığı balığı yediği görüntülendi. Su Samuru, daha önce de Dicle Nehri'nde görülmüştü.

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320 derece fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi 320 derece fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi
Kaynak: İHA

Şırnak, Dicle, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi - Son Dakika

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