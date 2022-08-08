Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi. Cep telefonuyla alınan görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, suda avladığı balığı yediği görüntülendi. Su Samuru, daha önce de Dicle Nehri'nde görülmüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Dicle Nehri'nde 'Su Samuru' görüntülendi - Son Dakika

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