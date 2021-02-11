Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı

Maraşlı dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Alina Boz bir dergi için kapak çekimi yaptı. Burak Deniz'in sevgilisi Didem Soydan kıskançlık krizine girdi ve kapısına gelen Burak Deniz'i içeri almadı. Sesten rahatsız olana komşuların polis çağırdığı ileri sürüldü.

"YALAN DOLAN HABER"

Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle gündem olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Bir haber çıkıyor ve hani bir satırına kadar bir derece bile doğru olmayan bir haber. Hani şimdi tabi ki dava edilecek bla bla blaama en merak ettiğim şu; kanıtsız haberi nasıl yapıyorsunuz sonra dava edilince araya uzlaştırmacı koyuyorsunuz? Hani anlıyorum haber adı altında yalan dolan yapmaya adınızdan daha fazla alışkınsınız evet ama ben her satırı bakın her kelimesi yalan haber bu da ilkmiş demek ki."

Burak Deniz ve Alina Boz (Dergi için verdiği poz)

"İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI?"

"Hayır yaratıcı olun bari mesleği (17) senedir modellik olan biri çekim mi kıskanır küçük vizyonlular? İşin tatlılığı şuradan başlıyor tahmin edersiniz ki haberi yapana ulaşmak zor değil hatta bir telefon. Böyle anlarda Facetime... Gülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi yüzüne yüzüne sormaca. Abi bu hayal gücü ile yaşamak ve bunu ucuz magazin kanallarında harcamak niye? çık aklımdan."